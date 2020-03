TIDAL rend gratuit des live streams hip-hop et R&B

TIDAL lutte à sa manière contre le coronavirus.

Dans un élan de générosité rare chez eux, TIDAL a décidé de lutter aussi, à sa manière, contre le confinement et le blues de la quarantaine (pas celui de l'âge mais vous aviez compris). La plateforme va rendre gratuite des retransmissions vidéos exclusives de concerts hip-hop et R&B les samedi 28 mars et dimanche 29 mars.

Ceux qui sont membres comme ceux qui ne sont pas inscrits sur TIDAL pourront regarder 12 heures de performances lives d'un grand nombre d'artistes comme Jay-Z, J. Cole, Meek Mill, 21 Savage, Rihanna et Beyoncé notamment.

Dans un communiqué de presse, TIDAL déclare vouloir s'engager à "aider les gens à traverser une période difficile" en leur offrant la possibilité de rester connectés avec leurs artistes préférés tout en maintenant une distance sociale... La plateforme va donc rendre gratuit l'accès à des performances lives, des documentaires, des interviews et des soirées virtuelles créées avec des playlists TIDAL.

La plateforme compte plus de 60 millions de titres et 250 000 vidéos à son catalogue. Pour découvrir le livestream hip-hop de ce samedi, rendez-vous ici et pour le livestream R&B de dimanche, rendez-vous ici.