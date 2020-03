Caballero & JeanJass annoncent la mixtape "High et Fines Herbes"

Elle sortira le 10 avril.

Dans la foulée de la mise en ligne de la troisième saison de leur série "High et Fines Herbes", le duo belge Caballero & JeanJass annoncent la mixtape du même nom prévue pour le 10 avril prochain.

Pour ceux qui ne connaissent pas la série, il est bon de le concept de l'émission "High et Fines Herbes" : il s'agit d'enfermer des artistes amateurs de fumette dans une maison afin qu'après des épreuves aussi folles que variées soit élu le "poumon d'or" et chacun participe avec coeur sous l'égide des deux animateurs belges. Pour faire plus simple, imaginez une télé-réalité où des fumeurs invétérés seraient enfermés dans une villa de rêve. Vous y êtes ? Vous avez compris le concept alors.

La saison 3 réunit Alkpote, Di-Meh, Slimka, Senamo, Luv Resval, Youv Dee, ou encore Le Roi Heenok et des guests comme Benjamin Culvanij le patron de Def Jam France ou Lomepal. Forcément, la proximité de tant d'artistes a une conséquence musicale et c'est ce que l'on va retrouver dans la mixtape "High et Fines Herbes". Il semble en effet que la villa qui accueille les concurrents abrite aussi un studio et qu'entre deux épreuves, les artistes présents ont pris aussi le temps d'enregistrer des morceaux. C'est ainsi, sans doute, qu'a été conçue la mixtape qui sortira le 10 avril en streaming et le 17 avril en physique et dont le premier extrait, Un cadeau, un feat avec Roméo Elvis est déjà à l'écoute sur toutes les plateformes. Mais le rappeur belge ne sera pas le seul puisque le tracklisting annonce un casting 5 étoiles avec Lomepal, Oxmo Puccino, Bigflo et Oli, Lorenzo, Rim’K, Lefa, le Roi Heenok, Youv’ Dee ou encore Mister V.