Roddy Ricch : de la nouveauté pour les fans en quarantaine

Le rappeur pense à ses fans confinés.

Alors que son titre "The Box", issu de son album "Please Excuse Me For Being Antisocial", est numéro 1 du Billboard Hot 100 pour la onzième semaine consécutive, Roddy Ricch est conscient d'être devenu un rappeur qui compte et que l'on attend. Alors, parce qu'il sait que ses fans sont confinés, il a tenu a être là pour eux en faisant ce qu'il sait faire de mieux, de la musique. Sur Instagram, on a pu écouter un extrait d'un single inédit qui a immédiatement reçu l'approbation des auditeurs.

Plus précisément, c'est DJ Akademiks qui a partagé une courte vidéo sur laquelle on voit Roddy Ricch mais surtout où on l'entend dans un nouveau titre qui l'air bien lourd ! Essayez, on est certains que vous allez bouger la tête !

Et il demande ensuite aux internautes ce qu'ils en pensent. Mais écoutez bien, difficile de dire que ce n'est pas bien non ? Et si jamais vous n'aimez pas, ce qui serait quand même étonnant, vous pouvez réécouter "Please Excuse Me For Being Antisocial", album sur lequel on retrouve Gunna, Lil Durk, Meek Mill, Mustard, Ty Dolla $ign et A Boogie Wit Da Hoodie qui a lui aussi été numéro un au Billboard 200 avec plus de 100 000 copies écoulées en première semaine !