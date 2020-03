SCH charbonne pendant le confinement

SCH profite de cette période pour avancer sur ses projets.

Dans une vidéo reprise par le média Kultur et partagée sur Twitter, le rappeur phocéen SCH explique ses activités durant le confinement et donne des conseils à ses fans. Il profite de cette période si particulière pour bosser à fond sur ses projets musicaux.

Si chacun cherche à s'occuper et que certains craquent un peu comme Lacrim par exemple, d'autres profitent de ce "repos forcé" pour avancer dans leur musique et leurs projets professionnels. Plus de promo, plus d'éléments extérieurs perturbateurs, plus de vie presque : une seule chose à faire : bosser ! C'est exactement ce que fait le rappeur marseillais SCH.

SCH en confinement : il annonce « préparer du sale » pour l’après-crise du coronavirus ???? pic.twitter.com/kTUzNu07xY — Kultur (@Kulturlesite_) March 19, 2020 "Mec, j"suis carrément confiné mec. C'est incroyable ce confinement. La team, c'est chaud en ce moment pour de vrai. Prenez soin de vous, de vos familles surtout, isolez-vous. Ne vous exposez pas à tou tce merdier, on ne sait jamais. L'époque est chaude. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Mucho love ! On est dans le truc et moi, je prépare du sale pour quand on sort de ce merdier."

SCH n'en dira pas plus, laissant ses fans dans l'expectative. On ne sait pas ce qu'il prépare réellement, si c'est la deuxième volume de "JVLVS" ou un autre album, lui dont le porjet "RoofTop" est sorti le 29 novembre 2019 et qu'il a été très bien reçu. On peut d'ailleurs imaginer que lorsque le confinement sera terminé et la période de crise derrière nous, il y a aura une explosion artistique car tout le monde aura travaillé dans son coin et aura avancé des projets. Et comme le public aura faim de nouveautés, ce sera certainement une sacrée période !