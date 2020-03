Childish Gambino sort un album par surprise !

Donald Glover ne nous laisse pas tomber durant le confinement !

Hier, Childish Gambino aka Donald Glover avait lancé un compte à rebours sur son site. On s'attendait à quelque chose de fou puisque la semaine dernière pour les premiers jours du confinement, il avait carrément mis en place un site Internet sur lequel on pouvait écouter un mix de nouveaux morceaux et d'anciens en direct sur Internet avant que le projet ne soit retiré de la Toile, au grand dam des fans. Cette fois, il a été plus "classique" puisque son album, qu'on n'attendait pas forcément, se retrouve sur toutes les plateformes de streaming.

Donald Glover est un artiste à part. Comédien, réalisateur, il est à la fois Danny Glover et Chidilsh Gambino même s'il avait annoncé se mettre en retrait de ce personnage, persuadé d'en avoir fait le tour. C'est aussi un rappeur de génie qui vient, une nouvelle fois, de prendre tout le monde par surprise en sortant un album, "03.15.20". Un projet de douze titres avec des feats de 21 Savage et d'Ariana Grande. Il s'agit du premier album studio de l'artiste depuis "Awaken, My Love" en 2016. Et même si Donald Glover avait précédemment annoncé son intention de ne plus se servir de son alter ego Childish Gambino, il avait rassuré les fans en expliquant qu'il n'abandonnait pas la musique pour autant. La preuve ici puisque le projet se présente sous deux formes. La première est un piste par piste sous le nom de Childish Gambino et une autre se présente en version continue sur le titre "Donald Glover Presents" que l'on peut écouter sur YouTube.

Et cet album, vous pouvez l'écouter ici en ayant la certitude qu'il brisera la monotonie de vos journées de confinement...