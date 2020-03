Rohff soigne son retour avec "#TCT"

Housni est énervé et le fait savoir.

Libéré de prison en fin d'année 2019, Rohff a pris son temps pour soigner son retour. Mais le voilà officiellement de retour avec son nouveau titre "#TCT".

Depuis sa sortie, on a vait juste vu Rohff dans un clip avec la Guirri Mafia, la vidéo du titre "9+4=13" extrait de son dernier album en date, "Surnaturel". Cette fois, c'est différent. Rohff le dit lui-même, il "démarre la deuxième partie de sa carrière" avec cette inédit et il prévient : "Ils n'auraient jamais dû m'enfermer, maintenant je vais tout baiser" et précise : "je sors du hebs en colère". Tout un programme.

En 2020, on n'avait vu Rohff que sur les réseaux sociaux mais il laissé déjà apparaître qu'il était en train d'enregistrer un gros titre puisqu'il en avait laissé fuiter une extrait dans lequel il dédicaçait d'ailleurs Gambi, lui aussi issu du Val-de-Marne.

Cet extrait est celui de "T'as capté" qu'il a livré en entier hier. Un RoH2F en mode énervé, on sent que son passage en prison lui a donné les crocs et qu'il n'a plus envie de perdre du temps. Dans ce titre, il laisse exploser son agessivité et tout ce qu'il a dû encaisser ces dernières années. Surtout, il doit avoir envie de rattrapper le temps perdu et on espère qu'il devrait rapidement enchaîner. Il le dit de toute façon dans "#TCT" : "Toujours vénère même quand y a R" et "Je plonge dans le rap actuel en double salto arrière"... Et surtout, il en place une pour son meilleure ennemi : "Canicule à Fleury, plus chaud que l'octogone"... Pas de doute, Rohff est bel et bien de retour.