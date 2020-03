Voici les sorties de disques de ce vendredi 20 mars.

Alors que la France se morfond dans le confinement, il y a heureusement des artistes qui n'ont pas tout arrêté et qui continuent à sortir des albums ! Voici la sélection de la rédaction de Generations pour se gaver de bons sons !

The Weeknd - "After Hours"

A tout seigneur, tout honneur. Après quasiment quatre ans de silence, The Weeknd revient avec un album plus qu'attendu, "After Hours" !

Mac Miller - "Circles" (Deluxe)

Mac Miller a beau être décédé, son oeuvre lui survit, la preuve encore une fois avec la version Deluxe de son album posthume.