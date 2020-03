Breland : le nouveau phénomène country-trap

Découvrez Breland, un artiste émergent dans la lignée de Lil Nas X.

Lil Nas X a clairement ouvert une nouvelle voie dans l'industrie musicale et engendré un nouveau genre de rappeurs, ceux qui mélangent le rap avec la musique country. Récemment, on vous présentait RMR, voici maintenant un autre phénomène, Breland qui avec son titre "My Truck" compte déjà plus de onze millions de streams uniquement sur Spotify, (alors que le morceau n'est sorti que le 14 mars) et qu'il est rentré directement à la 49e place du classement Billboard, ça vous donne l'ampleur du mouvement...

Le succès de Lil Nas X a clairement cassé les codes. On n'est pas certain que Breland aurait eu ce succès si son célèbre prédécesseur n'avait pas battu le record de streams en un an aux Etats-Unis avec "Old Town Road". Aujourd'hui, cela porte ses fruits et met clairement en avant un nouveau style, pour ne pas dire une nouvelle musique. On l'a déjà vu avec d'autres artistes comme Blanco Brown avec son hit "The Git Up". On appelle ça la country-rap ou la country-trap parce que cette musique respecte les codes du rap mais sample des titres country ou envoie de gros riffs de... banjo.

"My Truck" de Breland possède exactement les mêmes caractéristiques avec un hook accrocheur. Le clip s'ouvre d'ailleurs sur un cow-boy en jean, histoire d'aller jusqu'au bout du délire. Dans cette ode à son pick-up, Breland rappe, chante, change de voix, de flows et on aurait tort de le sous-estimer. Surtout, en écoutant cette chanson, vous êtes certains de l'avoir en tête pour la journée tant la mélodie est entêtante. Et les comparaisons avec Lil Nas X ne s'arrêtent pas là puisque le titre a fait une belle carrière sur TikTok avant d'être mis sur le marché par le rappeur d'Atlanta qui a signé dans la foulée avec Atlantic Records.

Billboard qui a pris conscience du phénomène en premier a déjà pu interroger Breland, ce qui permet de mieux le connaître. Il explique qu'il "faisait du sport et du théâtre", mais qu'il n'a jamais été véritablement au bout de ces activités. "Enfant, j'écrivais beaucoup de R&B et de rap mais je ne me sentais pas capable de réussir dans un seul de ces genres." Breland est plutôt un artiste qui aime le mélange, à la fois des sons et des styles et c'est ce qui se reflète dans sa musique. "Je savais que si je devenais artiste, tout ce que je ferais devrait refléter mon amour de nombreux genres musicaux différents. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit "My Truck" et que je me sens porté par toutes ces sonorités nouvelles. C'est une bonne façon pour moi de combiner tous mes sons préférés et de les mettre dans mes titres."

C'es d'ailleurs exactement de cette façon qu'il voit la suite. Il veut se servir du succès de "My Truck" comme d'une fondation qui devrait lui permettre de développer son propre style. "J'ai passé ces derniers mois à faire des chansons et à aller au bout d'idées où je mets en valeur d'autres aspects de ma voix, ma polyvalence et mon dynamisme. Résultat, aucun de mes titres ne sonnent comme les autres. J'espère que les gens auront ainsi une meilleure idée de qui je suis".

Vous le dévouvrez certainement ici mais on fait le pari que vous n'avez pas fini d'en entendre parler.

Grégory Curot

