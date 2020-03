The Weeknd : découvrez le tracklisting de son album

"After Hours" de The Weeknd arrive !

L'album de The Weeknd "After Hours" ne devrait pas souffrir de l'épidémie de coronavirus et devrait bien sortir ce vendredi 20 mars comme prévu. D'ailleurs, le chanteur canadien vient de livrer une nouvelle pièce du puzzle en mettant en ligne le tracklisting de son projet, preuve s'il en fallait qu'il ne compte pas reporter la mise en place de ce qui va être son quatrième album studio. Alors qu'il avait présenté le projet avec un mini-film et des clips à l'esthétique léchée, The Weeknd est aussi apparu avec un nouveau look et notamment une nouvelle coupe de cheveux et une petite moustache. Un indice sur l'ambiance de "After Hours" ?