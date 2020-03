Nicki Minaj est la rappeuse la plus riche de l'histoire !

Même si l'actualité récente de Nicki Minaj ne parle pas vraiment en sa faveur entre ses déclarations à l'emporte-pièce sur sa pseudo-retraite, son mariage et les ennuis judicaires de son mari, l'interprète du tube "Anaconda" n'en reste pas moins soutenue par une base fidèle de fans. C'est grâce à elle qu'elle devenue la première rappeuse au monde à amasser plus de 100 millions de dollars durant sa carrière musicale.

On l'a cru largement dépassée par le succès de Cardi B. Elle a elle-même annoncé sa retraite pour devenir "femme au foyer" après son mariage. Son mari est dans la tourmente après avoit été reconnu délinquant sexuel dans l'état de Californie. Son frère a été condamné à une lourde peine. On aurait pu croire que la carrière de Nicki Minaj tirait sur la fin. Et c'est le moment précis que la chanteuse de "Moment For Life" prend le contre-pied de la situation en passant le cap des 100 millions de dollars engrangés durant sa carrière, ce qui en fait la rappeuse la plus riche de tous les temps...

Nicki Minaj has become the first female rapper in history to amass a $100 million net worth ???? #QueenTingz ???? pic.twitter.com/pYXDJRTGSo — Young Money (@YoungMoneySite) March 16, 2020

Nicki Minaj a éclaté en 2009 dans le sillage de Lil Wayne et du succès du label Young Money. Aujourd'hui, en 2020, on peut dire qu'elle a révolutionné le rap féminin et ouvert la porte pour d'autres superstars féminines comme Cardi B ou Megan Thee Stallion. Outre ses featurings, elle a sorti quatre albums studio qui ont tous été certifiés platine. Et malgré l'annonce de sa retraite, elle est toujours aussi présente et vient de sortir un nouveau single, "Yikes" qui culmule déjà à 11 millions de vues sur YouTube.