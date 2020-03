Cardi B et DJ Snake : le remix

On peut être certain que le confinement lié au coronavirus aura des répercussions sur la création. Bloqués chez eux, les artistes vont pouvoir s'en donner à cœur joie. En même temps, ils n'auront que ça à faire. DJ Snake l’a bien compris et s'est amusé à reprendre les cris de Cardi B à propos du coronavirus pour en faire un morceau.

DJ Snake est un pro des réseaux sociaux. Plus que les autres, il sait se mettre en scène et a une vraie interactivité avec ses followers. Alors quand l'un d'eux lui demande de remixer les cris de Cardi B dans a vidéo sur le coronavirus, il le prend au mot...

That’s what you want ???? ? https://t.co/BiZSuzSL1M — DJ SNAKE (@djsnake) March 16, 2020

Dans une vidéo mise en ligne il y a quelques jours, Cardi B s'inquiétait de la propagation de l'épidémie de coronavirus et envisageait même de se réfugier au Pôle Nord ou en Antarctique pour ne pas être touchée. Elle ne cessait de répéter "This shit is real, this shit is real !"

Alors, pour à la fois faire plaisir aux internautes qui semblaient en demande mais aussi pour prouver que le confinement ne freinait pas son élan artistique, DJ Snake a repris la voix de Cardi dans cette vidéo pour en faire un morceau et le résultat est bluffant comme vous pourrez vous en rendre compte ci-dessous.