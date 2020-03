Eminem éteint la rumeur d'un nouvel album "Marshall Law"

La rumeur est partie d'un coup sur Twitter d'un projet d'Em : "Marshall Law".

Alors que l'épidémie de coronavirus prend de plus en plus d'ampleur et qu'on n'est qu'au début du confirnement, les fake news sont déjà nombreuses. Parmi ces dernières, l'arrivée d'un nouvel album d'Eminem qui s'appelerait "Marshall Law". Celui qu se décrit comme un invité dans le hip-hop a dû démentir pour ne pas laisser de faux espoirs à ces fans même si, avouons-le, en ces temps troublés, ça aurait été une bonne nouvelle...

On sait que le rappeur de Detroit est particulièrement doué et productif mais l’information semblait surprenante puisque il vient à peine de sortir son onzième album "Music to Be Murdered By". Marshall Matters a tenu à mettre rapidement fin à cette rumeur. Dans la nuit de lundi, Eminem a publié un tweet afin d’expliquer qu’il n’avait pas du tout cet objectif et que l’annonce d’un nouveau projet était plus que prématurée.

"Désolé les gars, il n’y a rien du tout autour de Marshall Law."