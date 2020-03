Griselda Records signe une rappeuse

Griselda Records vient de signer une nouvelle zappeuse, ça s'annonce lourd !

Il y a une nouvelle recrue dans le rap US ! Westside Gunn annonce qu'il a signé une nouvelle rappeuse chez Griselda Records et elle s'appelle Armani Caesar. La jeune femme devient alors la première rappeuse à rejoindre le label.

Westside a publié la nouvelle sur Instagram dimanche soir, le 15 mars, il écrit : "WSG x CONWAY x BENNY x DARINGER vous présentent maintenant @armanicaesar la nouvelle membre de GRISELDA. C'était une question de timing, cela fait plus de 10 ans, elle vient du même quartier que nous et a d'ailleurs commencé avec nous donc je veux que tout le monde la suive et lui donne de la force." Il croit fort en son nouveau talent et il compte bien faire de son mieux pour qu'elle ait une grosse carrière !

La rappeuse a également exprimé sa joie sur ses propres réseaux sociaux : "C'est officiel, @westsidegunn mon frère je suis pressée de montrer aux gens ce qu'on a en stock ! Je suis encore plus heureuse de faire ça avec des personnes de chez moi ! #BuffaloKids #GriseldaShit.”

Au-delà d'être la seule femme du label, Armani apporte aussi un autre genre musical à Griselda Records.

Les fans de Westside, Conway The Machine, Benny The Butcher, Daringer et de leur travail seront peut-être surpris par ce choix de signature car le genre de Armani Caesar est bien loin du rap qui définit Griselda. Cependant, s'ils ont pris cette décision c'est que la rappeuse a quelque chose qui la rend différente et prometteuse, alors, retenez bien son nom...

Vous pouvez écouter sa musique ci-dessous :