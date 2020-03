GLK maintient la sortie d'"Indécis"

Dans un long message, GLK prévient ses fans qu'il ne reportera la date de sortie d'"Indécis", son album à paraître le 27 mars prochain et ce, malgré les pressions de son entourage, professionnel comme personnel.

A l'heure où la France est plongé dans le confinement afin d'essayer de contrer l'épidémie de Coronavirus, GLK est conscient qu'en tant qu'artiste, il a un rôle positif à jouer durant cette période.

Evidemment, cette sortie va se faire dans des conditions inédites, tant pour GLK que pour le public. On pourra donc en profiter d'abord en streaming puis en physique quand les choses seront revenues plus ou moins à la normale.

Surtout GLK confirme qu'il fait ça aussi pour son public et pour le remercier de son incroyable soutien.

"On a commencé cette aventure ensemble il y a 6 ans et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre.

Vous me donnez une force incroyable et je ne compte pas vous lâchez, surtout en ce moment."