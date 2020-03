Koba LaD tease un nouveau morceau !

Et le rappeur semble avoir beaucoup de moula sur lui !

Malgré toutes les interdictions et déprogrammations de certans de ses passages en festival, le rappeur du 9.3 ne semble pas se morfondre chez lui.

Dans un court extrait vidéo d'une trentaine de secondes, publié sur son compte Instagraam, on retrouve Koba dans une voiture, le son à fond, écoutant un morceau inédit tout en tirant sur un joint plutôt balaise.

Un extrait accompagné d'un commentaire sobre, faisant peut-être référence au virus et aux jours de confinement qui attendent les français :

Et même si les thèmes restent identiques à ses anciens morceaux, on sent que le rappeur cherche à se diversifier dans les choix de prods, proposant une ambiance un peu plus musicale mais toujours aussi sombre et inquiétante. En terme de flow, le rappeur ne change pas et se présente devant l'objectif en doudoune, avec sa casquette Gucci ainsi qu'une montre Audemars Piguet.

Et Koba LaD semble faire son retour en force via ce post, après avoir passé les deux deniers mois dans la tourmente. En effet, après avoir publié, relayé et approuvé un infanticide homophobe sur le réseau social Snapchat, les choses s'étaient accélérés pour lui. En première ligne d'une tourmente médiatique, certains festivals qui devait se tenir cet été ont tout simplement déprogammé le rappeur du bat' 7.

We Love Green, Dour, Main Square, Garorock, VYV et quelques autres festivals n'acceuilleront donc pas le rappeur, même si avec le Covid-19, pour l'instant, tous les plans sont en suspens....