Childish Gambino dévoile son album en direct !

Childish Gambino est en train de dévoiler son propre album en direct sur le Net.

Les rappeurs sont probablement les artistes qui maîtrisent le mieux les codes de la communication et de la promotion autour de la musique aujourd'hui. Toujours à l'affût des dernières innovations et des dernières plateformes à la mode, les rappeurs sont également ceux qui mettent en place les coups de promo les plus marquants, à l'image de PNL ou d'un Kanye West par exemple. On est de plus dans une période où les moyens de toucher les gens / consommateurs / auditeurs se renouvellent et ou donc les idées les plus folles peuvent être mises en oeuvre.

Chilidish Gambino n'est pas le dernier en matière d'originalité et de folie. Aujourd'hui il a carrément décidé de dévoiler son nouvel album en direct sur Internet, via un site spécialement lancé pour l'occasion. Le fonctionnement est simple : vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un site et l'album se lance automatiquement via votre navigateur. Petite précision toutefois, il s'agit d'un album de Donald Glover, le vrai nom de Childish Gambino. Si on précise ça c'est parce qu'il avait annoncé vouloir mettre fin à son personnage de Childish Gambino dont il estimait avoir fait le tour.

Pour ce qui est du contenu, on y retrouve effectivement de la très bonne musique, mais qui s'éloigne un peu du rap, pour se rapprocher de quelque chose de plus sucré, plus acidulé, plus pop et aussis un peu plus electro. Ca reste très bien produit et très bien chanté comme très souvent quand ça vient de Childish Gambino !