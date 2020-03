Davodka répond à Eminem #GodzillaChallenge

Davodka et son flow de fou ont décidé de relever le #GodzillaChallenge lancé par Eminem.

Depuis la sortie du morceau "Gozilla" de Eminem, sur son dernier album "Music to be murdered by", on a eu droit à un affolement de la Toile autour de la performance du rappeur, véritable mitraillette humaine. En effet Slim Shady a rappé 229 mots en 30 secondes, avec 339 syllabes et donc 11,3 syllabes par seconde, une vraie performance vocale. Depuis chacun essaye de reproduire sa performance en rappant le même texte, on a même appelé ça le "GodzillaChallenge" en référence au titre du morceau. Aujourd'hui, c'est un français, Davodka, qui a essayé de relever le défi, avec succès.

Mais au lieu d'essayer de rapper bêtement le couplet d'Eminem, il a décidé de reprendre des lyrics tirés de certains de ses morceaux, comme "Fusée de détresse", "Tour de Contrôle" et "Mise à flow". Il a par contre gardé la même instru que Slim Shady. On peut dire qu'il ne s'en sort pas trop mal, puisqu'il nous semble au comptage qu'il a largement dépassé les 229 mots nécessaires pour le record, avec un score qui est entre 250 et 290 mots selon les manières de compter.

Pour les syllabes, on a un peu la flemme mais on imagine que Davodka est bien dans les clous là aussi. On espère en tout cas que Eminem tombera sur la vidéo même s'il y a assez peu de chances, qu'il s'intéresse à la discographie du rappeur parisien, et qu'il décidé de faire un featuring avec lui ! Après tout si "rapper vite, ça veut pas dire rapper bien", ces deux rappeurs ont la chance de pouvoir rapper vite et bien, ça pourrait donc coller.