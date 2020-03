Kodak Black plaide coupable de port d'armes !

"Lors de l'inspection initiale, les citoyens américains ont reconnu être en possession de marijuana et d'armes à feu. Lors d'une inspection secondaire, il a été révélé que les armes étaient détenues illégalement dans l'État de New York, puis la marijuana, les armes à feu et les sujets ont été remis à la police de l'État de New York pour traitement ultérieur. Le Bureau des opérations sur le terrain des douanes et de la protection des frontières des États-Unis travaille en permanence en collaboration avec nos partenaires chargés de l'application des lois, qui comprennent des agences fédérales, étatiques et locales".