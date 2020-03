Griselda et Kanye West, un feat en vue ?

Le groupe Griselda et Kanye West préparent quelque chose.

La montée en puissance de Griselda est stupéfiante cette année et Kanye West l’a bien remarqué. En 2017, Raekwon the Chef, du Wu-Tang Clan, considérait le groupe comme le porte-flambeau des punchlines et du hip hop.

Drake a également montré son amour au groupe lors de son interview de fin d'année 2019 avec Rap Radar.

Peu de rappeurs new-yorkais en dehors de Brooklyn ont pu percer auprès du grand public. Benny The Butcher, Conway The Machine et Westside Gunn sont là pour modifier ce récit. À mesure que leur présence augmente, leur fanbase grandit également.

Griselda a effectué une visite à Kanye West dans le Wyoming après avoir assisté au Sunday Service de la semaine dernière à Los Angeles et le producteur de Mobb Deep, Havoc, les a également rejoints.

Il n'y a aucune spéculation sur ce que la visite pourrait signifier. Il est peu probable que Kanye ait sauté sur une piste de Griselda car il a juré de ne jamais enregistrer de musique profane. Mais, quel que soit le cas, il est gratifiant de voir Ye’ entrer en contact avec des nouveaux artistes révolutionnaires du rap. Après un certain nombre de sorties en indé, Benny, Conway et Westside Gunn ont sorti leur premier album studio, "WWCD" en novembre de l'année dernière sous le label Shady Records d'Eminem. Le projet comprenait notamment la participation de 50 Cent, Eminem et Raekwon.