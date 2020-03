Sneazzy en interview : "Nouvo Mode", la musique, le cinéma, la mode, le football...

Sneazzy est passé chez Generations pour une interview !

Après une pause dans sa carrière musicale, Sneazzy est de retour cette année avec l'album "NOUVO MODE", logiquement, il s'est installé dans les studios de Generations pour en parler avec Aliisha et Fodjé.

Sapé comme never, le rappeur aime bien la mode et il se confie là-dessus...On le retrouvera peut-être dans les défilés. Pour le moment, son "NOUVO MODE" est musical et il est déterminé avec cet album tout neuf. Il explique ce choix de titre, sa nouvelle façon de travailler et créer de la musique : "J'ai toujours été parfois cru mais là j'ai amené beaucoup plus de vécu parce que j'ai vécu entre temps."

Dans le projet, on retrouve Nekfeu et Alpha Wann, ses acolytes du groupe 1995, mais aussi S.Pri Noir, Lefa, Laylow et Alma Jackson.

Sneazzy est un artiste qui s'intéresse à tout et il a même fait ses premiers pas dans le cinéma. En effet, en 2019, on l'avait vu dans le film "La Source" de Rodolphe Lauga dans lequel il joue le rôle d'un surfeur qui veut réaliser son rêve. Un titre plutôt lié à lui et sa carrière car le tout premier EP de 1995 s'intitulé "La Source" également.

Voici l'interview ci-dessous :