PNL dévoile un inédit !

Encore un extrait mystérieux de plus pour PNL...

Déjà du neuf de la part des deux frangins de PNL ? Ils ont pourtant été bien occupés depuis la sortie de leur album "Deux Frères", le 5 avril 2019. Entre les tournages des clips, les apparitions dans les shows de Virgil Abloh, les coups de communication avec le bus sur les Champs Elysées, la mise en place de la promo de leur tournée dans toute la France (qui devait commencer bientôt, mais avec le coronavirus, rien n'est certain), on les imaginait débordés. Mais Ademo et N.O.S. continuent de rajouter des pierres à leur oeuvre, petit à petit.

Aujourd'hui, Tariq et Nabil ont décidé de nous dévoiler un très court extrait de leur prochain morceau. Enfin, dévoiler est un bien grand mot puisque les extraits ont désormais disparu de toutes les plateformes de streaming ainsi que de YouTube, mais le morceau s'appellerait "Ladif", ancien pseudonyme de N.O.S. PNL continue donc de cultiver le mystère qui les entoure, pour le plus grand plaisir de leurs fans, qui n'avaient pas hésiter à regarder une vidéo pendant 24 H en espérant y trouver des informations sur l'album "Deux Frères".

L'extrait avait déjà fuité en 2016 mais le titre n'avait pas été dévoilé. On espère donc que cet extrait annonce en quelque sorte qu'ils commencent à bosser sur un nouveau projet, même si là encore impossible d'en être certain. Pour ce qui est du morceau, il ressemble pas mal à ce que pouvait proposer PNL sur leur deuxième ou troisième album, peut-être annonciateur d'un retour aux sources avec un côté cloud plus prononcé, s'éloignant un peu des guitares omniprésentes sur "Deux Frères".