Damso : "QALF" est presque terminé !

Damso en est à la dernière étape de fabrication de son album "QALF".

Si on devait faire une liste des albums de rap francophone les plus attendus de l'année 2020, le projet de Damso serait probablement en haut de cette liste. Peut-être pas en première place mais vraiment pas très loin. Alors qu'il a récemment dépassé le million d'exemplaires vendus, Dems est plus que jamais une des plus grosses stars du rap game actuel et chacune de ses apparitions, même en featuring, attire tous les regards. La nouvelle qu'il a annoncée récemment sur ses réseaux devrait donc faire plaisir à beaucoup de monde : "QALF" est bientôt terminé.

Damso annonce qu’il est à la dernière étape !



QALF ⏳ pic.twitter.com/kYL0rehTea — Kultur (@Kulturlesite_) March 11, 2020

C'est ce qu'on comprend de l'image postée par Damso et repartagée depuis par de nombreux comptes Twitter : "Dernière étape, Viesurvous". Le tout accompagné d'un selfie plutôt ensoleillé. On va donc bientôt avoir droit à de la nouveauté de la part du Belge qui s'est déjà bien illustré ces dernières semaines, en featuring avec Ninho ou Hamza par exemple, deux vrais cartons. On imagine que la dernière étape dont il parle est le mastering, souvent réalisé à la fin du projet et que l'album sortira probablement avant l'été pour tenter d'être le "hit de l'été" justement.

Au-delà de tout ça, on admire la manière dont Damso décide de gérer la communication autour de son projet, toujours ien verrouillée avec très peu d'informations dévoilées. Ce qui maintient les fans dans un état d'attente constant, même si il risque peut-être de se faire oublier par quelques uns à force de se faire attendre.