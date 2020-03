Snoop Dogg révèle les leçons apprises de 2Pac !

"Je pense que ce que j'ai appris de 2Pac était fondamentalement un type d'éthique de travail différent. J'ai toujours eu une bonne éthique de travail sur moi-même en ce qui concerne les opportunités, le fait d'être à l’affut et d'être un professionnel, mais il m'a juste montré comment être un peu plus rapide dans ce domaine pour aller à l'essentiel et pas absorber mais plus simplement le faire et continuer à le faire et à le refaire. C’est tout simplement tomber amoureux du métier que l’on fait. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a été transmis et maintenant, je le montre à travers mon éthique de travail en ce qui concerne les différentes choses que je fais et la façon dont je me diversifie. Je vais transmettre cela à la jeune génération pour leur montrer que vous pouvez faire la même chose que moi".

Snoop Dogg et 2Pac ont collaboré à de nombreuses reprises, notamment sur "2 Of Amerikaz Most Wanted" de l'album de Tupac "All Eyez On Me", sorti en 1996.

De nombreux artistes ont participé à ce projet : The Outlawz, Dr. Dre, George Clinton, E-40, Redman, Method Man, Tha Dogg Pound, K-Ci & JoJo et Roger Troutman. DJ Quik, Johnny "J", Dre, Rick Rock, Daz Dillinger, DJ Pooh, DeVante Swing et Pac lui-même faisaient partie des producteurs qui ont contribué à l'album.