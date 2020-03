Naps en interview : Carré VIP, le travail, le soutien de son entourage, la tournée...

Naps est passé chez Generations pour une interview !

Vous souvenez-vous du coup de chaud que nous a fait Naps sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines ? Il avait annoncé qu'il arrêtait la musique en cassant ses disques d'or dans une vidéo postée sur son compte Twitter...Heureusement, le marseillais nous faisait une grosse blague car la vérité est qu'il arrivait avec un nouveau projet.

Son nouvel album "Carré VIP" est sorti le 28 février et le morceau du même nom avait été dévoilé au début du mois de février. Alors que son dernier album "On est fait pour ça" date de 2019, Naps nous balance 21 morceaux dont des featuring avec SCH, Soolking, Maes, Vald, Kliffzivziv et Ninho. Le titre "6.3" avec NI est une pépite et vous l'entendez très souvent sur Generations.

Naps nous a fait l'honneur de venir chez Generations pour parler de son "Carré VIP" avec Aliisha et Fodjé. D'ailleurs pourquoi ce titre ? Dis-nous Naps, tu kiff les carrés vip ou quoi ? Connaissez-vous le rapport entre la Thailande, l'Allemagne, l'Espagne ? Le rappeur marseillais vous le dira, car sa notoriété ne s'arrête pas au-delà des frontières de l'Hexagone. Il nous dévoile aussi les prochains clips qui ont été tournés et qui vont sortir dans les semaines qui arrivent.

Comme vous le savez, Naps ne chôme pas ! On ne pouvait pas s'empêcher de lui demander s'il nous préparait déjà un autre projet, une réédition ou même une tournée. Pour tout savoir, il faut regarder la vidéo...Bref, "Un, Deux, Trois, Vodka", l'interview est juste là :