Hatik en interview : Chaise pliante 2, l'album, la Guyane, le coronavirus, la tournée...

Hatik est passé chez Generations pour une interview !

À l'occasion de la sortie de sa nouvelle mixtape, "Chaise Pliante II", Hatik est venu chez Generations pour avoir une discussion avec Aliisha et Fodjé.

Le rappeur d'origine guyannaise et qui a grandi dans les Yvelines est revenu avec un projet le 6 mars. Hornet la Frappe, Médine, Jok'air et Paky sont en featuring sur la mixtape et depuis sa sortie, les fans sont tombés sous le charme du titre "Adieu, Mon Amour".

Durant cette interview, le rappeur revient sur sa reprise du morceau "Angela" du Saïan Supa Crew. Mais, y a-t-il une Angela dans sa vie ?

Par ailleurs, peut-on espérer une "Chaise Pliante III" ? Le rappeur ne ferme pas totalement la porte et émet la possibilité de sortir un troisième volume. Selon lui, beaucoup de choses arrivent et il faut rester connecté...Un album ? C'est aussi dans ses projets.

Au-delà de ça, Hatik parle du rap dans 78, sa volonté de peut-être récupérer le flambeau, car à ce jour, "Il y a beaucoup de talents dans le 78, mais en vrai il manque un mouvement avec pas juste une tête. Vas-y frère à un moment faut qu'il y ait Bosh, il faut qu'il ait moi et d'autres gens." Tandis que dans le 91, il y a des rappeurs dans chaque ville, le rappeur témoigne de son envie que son département se fasse une plus grande place dans le rap game.

Pour la suite, il part en tournée partout en France et comme il dirait :"Gros...Va streamer mon projet".

Bonne humeur et détermination, Hatik était chaud chez Generations, découvrez l'interview ci-dessous :