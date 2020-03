Drake lance le fliptehswitch challenge !

Au cas où vous vous demandez pourquoi les gens n’arrêtent pas de danser sur le single "Nonstop" de Drake sorti en 2018, c'est parce qu'il y a un nouveau challenge qui fait fureur sur TikTok. Le challenge hilarant "Flip The Switch" trouve des gens qui jouent les paroles de Drake "I just flip the switch" en créant des vidéos amusantes, qui incluent la danse, l'échange de vêtements.

La semaine dernière, le hashtag #FlipTheSwitch a commencé à bourdonner sur les réseaux sociaux, provoquant une frénésie parmi les fans. Au cours du week-end, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, s'est jointe au plaisir lorsqu'elle et Kate Star, la star de Saturday Night Live, ont tenté le dernier engouement pour Internet.