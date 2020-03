Meek Mill : son jet privé ciblé par la police ?

"Encore une fouille de jet", a déclaré Meek en légende de la vidéo. "Quelqu'un les a appeler. Je dois chercher de la drogue sur nous. C'est une insulte". Dans la séquence, vous pouvez entendre Meek commenter la recherche au fur et à mesure.

"Combien de fois on doit être fouillé étant noir?" dit-il à l'époque. "Je leur dis: Le moins que vous puissiez faire, c'est de nous donner une explication".

Le mois dernier, Meek s'est associé à Justin Timberlake pour la nouvelle chanson et vidéo "Believe". Il a également lancé un nouveau chapeau ajusté Lids dans un nouveau coloris. Comme annoncé précédemment, Meek est le directeur créatif et copropriétaire de la marque. Une partie des bénéfices du chapeau sera reversée à l'Alliance REFORM.