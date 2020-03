Validé : le tracklisting de la BO dévoilé

Lacrim, Ninho, Niro ou RK sont sur la tracklist de la BO de "Validé".

Le 20 mars prochain, la série "Validé" sera enfin disponible sur Canal +. Réalisée par l’acteur Franck Gastambide, elle est très attendue par les amateurs de rap. Le tracklisting de sa BO vient d'être dévoilé. Et il y a du beau monde…



Dans quelques jours, "Validé" sera diffusée sur Canal +. La série composée de 10 épisodes de 30 minutes, est certaine de cartonner. Pourquoi ? Elle parle de rap et va accueillir plusieurs guests. C'est bien simple, il n'y aura que des rappeurs français. Le tracklisting de la BO a été publié. Sont présents Lacrim, Ninho, Niro ou encore RK…

Franck Gastambide l'affirme : "Ma première envie était surtout de créer la première série française qui se déroule dans le milieu du rap". Moderne, forte, percutante..."Validé" est clairement le nouveau programme à regarder prochainement. On peut dire que le réalisateur a frappé fort. Les acteurs sont connus et reconnus. Les artistes Hatik et Moussa Mansaly (alias Sam's) occupent une place fondamentale. Le premier jouera le rôle d'un jeune rappeur, tandis que le second l'accompagnera dans son parcours. D'autres personnalités comme Soprano, Lacrim, Mister V, Ninho, Mac Tyer, Rim’K, Rémy, Kool Shen joueront leur propre rôle. Vraie dinguerie. On a maté la BO, et ça nous a donné encore plus envie !

La tracklist de la BO de ce petit bijou vient donc d'être dévoilée. 18 sons au total et des collaborations folles. Lacrim, Ninho, Hornet La Frappe, Soprano, RK, DA Uzi ou encore Naza... Ils se sont tous donnés rendez-vous.

Découvrez le tracklisting :



1- Sam’s feat. Lacrim - Validé

2- GIMS feat. Chaka 47 - Légendaire

3- Ninho feat. Hös Copperfield - Pirate

4- Hornet La Frappe - Cowboy

5- Soprano feat. Hatik - Plus rien à perdre

6- Rémy feat. Larry - Grammes

7- Sam’s - Castro

8- Hatik - Dans la fusée

9- S.Pri Noir feat. Joe Dwèt Filé - TKT

10- RK - C'est comme ça

11- Chily feat. DA Uzi - Rap game

12- Hatik feat. Sam's - FLK (Fais les kiffer)

13- Niro feat. Senyss - Avant l'heure

14- Naza feat. Chaka Le S - Everyday

15- Sam’s feat ALP & Bosh - Yasska

16- GLK feat. Benab - Urus

17- PSO Thug - Itinéraire d'un bandit

18- Hatik - Prison pour mineurs