Le 3ème Oeil est sur le retour !

Le 3ème Oeil, mythique groupe marseillais, est de retour dans le rap game !

Quand on pense au rap et à Marseille, on pense immédiatement à IAM, la Fonky Family, mais aussi au 3ème Oeil, ce groupe légendaire qui aura marqué les années 90 avec plusieurs projets mythiques et quelques collaborations classiques. On se souvient notamment de "Marseille Envahit", sur le premier album studio de la Fonky Family, un posse cut 100% marseillais avec une bonne dose d'egotrip et de kickage. Avec leur côté très réaliste et à la fois bien street ils partageaient d'ailleurs pas mal de points commun avec la FF. Le groupe, aujourd'hui composé de Boss One, Jo Pop, DJ Ralph et DJ Bomb est officiellement de retour aux affaires !

Via une photo postée sur la page Facebook du groupe, 3ème Oeil a annoncé qu'ils étaient en train de finaliser la conception d'un nouvel album, eux qui n'ont pas sorti de projet depuis 2002. On apprend également que le projet comportera un featuring avec Soprano qui apparaît lui aussi sur la photo, à gauche, fier de collaborer à nouveau avec ses potes marseillais. On attend le retour de ces anciens avec impatience, on espère également que leur projet sera fidèle à ce qu'ils ont fait auparavant, mais qu'ils se permettront quelques prises de risques plus actuelles.

Car là est le vrai défi pour les anciennes légendes comme celles du Troisième Oeil : faire ce qu'ils savaient faire il y a 20 ans et recevoir les louanges du noyau dur de leur fanbase sans toutefois réussir à toucher un très large public. Ou tenter de nouvelles choses, et risquer de s'attirer les foudres de ce noyau dur. Choix difficile pour les rappeurs ! Force à eux, on vous tient au courant dès qu'on a une date de sortie.