DA Uzi dévoile la tracklist de son album "Architecte" !

Cover, tracklist, featurings,... On vous dit tout sur "Architecte", le premier album de DA Uzi.

Un an déjà s'est écoulé depuis la sortie de "Mexico", dernier projet de DA Uzi en date. Pourtant on a l'impression que le rappeur du 93 a été omniprésent depuis cette sortie, en featuring avec les plus grands ou en solo avec ses freestyles incroyables, comme "WeLaRue 3 (Vilain)". Le sevranais a achevé sa conquête du territoire et tous les amateurs de rap reconnaissent son talent au kickage, avec ce côté écorché qu'il exploite très bien. L'heure est venue de transformer l'essaie avec un premier véritable album, "Architecte", qui est prévu pour le 3 avril 2020.

EN AVANCE ???? Extrait de mon premier album "Architecte" disponible en précommande digitale #Tracklist https://t.co/lbMYCzsbfn pic.twitter.com/ZJtbTzIyEi — DA Uzi ???? (@DaUzi270) March 10, 2020

Dans ce projet DA Uzi nous a cuisiné du très lourd. Il a des choses à dire, comme l'indiquent les 23 titres (bonus compris) présents dans la tracklist dévoilée aujourd'hui, via une vidéo postée sur son compte Twitter. Une vidéo qui a des allures de clip promo, sur le son du morceau "En avance". Parmi ces 23 sons, on retrouvera seulement 6 featurings : SCH, Alonzo, Ninho, Maes, Mister You et Imen Es. Que des gros noms, mais en petit nombre, preuve que l'artiste compte bien occuper tout l'espace sur son album et il en est largement capable.

Un nouveau défi donc et un bel accomplissement pour celui qui était encore en prison fin 2016. DA Uzi a une dalle d'enfer et compte bien faire de 2020 l'année de la consécration avec pourquoi pas une belle récompense en or ou en diamant au bout du chemin. C'est tout ce qu'on souhaite au rappeur de Sevran, réussir à marquer le rap game français au fer rouge !