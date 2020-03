Bigflo & Oli Chevaliers de l'ordre national du mérite !

"On l’avait jamais partagé publiquement mais en 2017 nous avons été nommés Chevaliers de l’ordre des Arts et des Lettres ! C’était suite à notre morceau “Je suis” ! On a jamais eu l’occasion de faire la remise officielle car c’était en plein changement de gouvernement.

C’est une distinction vraiment précieuse et une grande fierté pour deux fils d’immigrés. Merci à tous, quelle aventure".