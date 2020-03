Wu-Tang : leurs sons vont devenir des comptines !

Les morceaux du Wu-Tang Clan vont être réadaptés en comptines pour les enfants !

Parmi tous les rappeurs qui ont existé, peu nombreux sont ceux qui ont véritablement contribué à faire avancer la culture hip-hop. Mais d'autres, comme le Wu-Tang Clan, ont véritablement changé à jamais le visage du rap game, aux USA et partout dans le monde. En apportant un univers peuplé de comics, de ninjas, de moines shaolin, d'une bonne dose de vie de rue, d'argot et de mélodies minimalistes et parfois angoissantes signées RZA. Un univers sombre et assez agressif, mais aussi parfois très spirituel et qui est sur le point d'être réadapté en comptines pour les enfants !

En effet le label Rockabye Baby Music, spécialisé dans la réédition de classiques à destination de la jeunesse, s'apprête à publier une adaptation pour enfants de la musique du Wu-Tang Clan. Le projet s'intitulera "Lullaby Renditions of Wu-Tang Clan" et il sera disponible en vinyle dès le 18 avril, à l'occasion du Record Store Day. Pour ceux qui n'ont pas de platine vinyle, il sera également disponible en numérique dès le 24 avril. On n'en connaît pour l'instant pas la tracklist, mais on espère que les membres du groupe ont été contactés pour constituer le projet.

Rockabye Baby avait déja réadapté Bob Marley, Snoop Dogg ou encore Beyoncé pour les jeunes, ils n'en sont donc pas à leur coup d'essai. Quant au Wu-Tang Clan, ils doivent être très heureux de cette initiative, eux qui ont toujours voulu que leur culture soit transmise aux plus jeunes générations. Comme le montre le documentaire publié pour les enfants à l'occasion des 25 ans de leur album culte, "For The Children : 25 Years of Enter the Wu-Tang".