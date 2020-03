Kendrick Lamar de retour avec Nas ?

Il semble que Kendrick Lamar travaille avec Nas pour son prochain projet !

Kendrick Lamar nous rend ouf ces derniers jours ! Alors que son album est un des projets les plus attendus de l'année, il semblerait que les chosent se concrétisent peu à peu.

Tout a commencé lorsque le rappeur Nas a partagé une photo de lui et Kendrick sur son compte Instagram. Avec ce post, les fans ont logiquement commencé à spéculer sur une potentielle collaboration entre les deux MC...Seraient-ils en studio ensemble ?

Le dernier album de K-Dot, "DAMN", date de 2017 et lui avait valu le Grammy Award du "Meilleur album de Rap" et le Prix Pulitzer. Depuis cela, on l'a entendu sur certains projets, comme "All The Stars" en featuring avec SZA sur la bande-originale du film Black Panthers.

Pour le moment, impossible de d'affirmer avec certitude que Nas et Kendrick travaillent sur le nouvel album du rappeur de Compton. D'ailleurs, leur rencontre peut se justifier par autre chose : le projet pgLang. En effet, Kendrick a lancé un nouveau projet la semaine dernière qui porte le nom de "pgLang" et sur la photo des deux rappeurs, on peut voir que Nas tient le journal The pgLang Times dans ses mains.

On sait très peu de choses sur ce nouveau projet, mais si on visite le site officiel, on peut profiter d'une vidéo promotionnelle mettant en scène Jorja Smith et Baby Keem. De plus, on peut lire que la société n'est pas un label mais que "pgLang est plurilingue, ça parle de musique, film, télévision, art, livres et podcasts, car il faut parfois utiliser plusieurs langues pour faire passer des messages dans une histoire".

Affaire à suivre pour comprendre exactement ce que Kendrick nous mijote...On vous tient au courant !