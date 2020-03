Soso Maness : toutes les infos sur son album "Mistral" !

Soso Maness a dévoilé le nom, la date de sortie et les featurings de son prochain projet "Mistral".

Parmi les rappeurs marseillais les plus intéressants du moment, on peut citer sans hésiter Soso Maness. Son franc parler, son vécu, son talent au micro et son quartier qui le pousse en font un rappeur très respecté. Plus qu'un rappeur, Soso peut également s'improviser acteur, comme en témoignent ses courts-métrages publiés récemment sur sa chaîne YouTube, "Le Sang appelle le sang". L'heure est venue pour lui d'enfoncer encore un peu plus les portes du rap français, qui ont mis du temps à s'ouvrir pour celui qui a commencé le rap en 2000 sur le premier album d'Intouchables.

En effet l'artiste a récemment annoncé qu'il allait sortir un nouvel album. On en connaît désormais la date, le nom, la cover et même les featurings ! Ce nouveau projet s'appellera "Mistral", en référence au vent qui souffle parfois bien fort dans le Sud de la France (ou au quartier fictif de "Plus Belle La Vie" mais c'est moins sûr). Il sortira le 3 avril, dans un mois, et comportera des featurings avec Alonzo, Lacrim, Hornet la Frappe et DA Uzi. On imagine donc que l'ambiance sera assez énervée, même si Soso Maness est aussi capable de nous ambiancer joyeusement.

"Mon premier album s’appellait ‘Rescapé’. Quand on est rescapé et intelligent, il vaut mieux être dans la rédemption."



Exclu Clique : Son nouvel album "Mistral" sort le 3 avril. @sosomaness est dans #CLIQUE en clair sur @canalplus ➡️ https://t.co/BIGt11hJVS pic.twitter.com/AA2b73WGek — Clique TV (@cliquetv) March 4, 2020

Pour la cover, on y voit le rappeur vêtu d'une de ses plus belles chemises au milieu du quartier, surplombé par un drap orange qui semble voler. On est content d'avoir bientôt de nouveaux morceaux de la part de Soso Maness, qui a d'ailleurs récemment fait un passage chez Clique, où il a fait preuve de franchise et d'humilité, comme à son habitude.