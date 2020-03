Da Uzi devient un "Architecte"

Da Uzi dévoile la date de sortie et la cover de son album "Architecte".

Da Uzi s’apprête à sortir son deuxième album. Le titre ? "Architecte". Le rappeur vient de dévoiler la date de sortie et la cover de son projet !

Da Uzi a fait son entrée dans le rap game il y a un an. Il a livré son premier album : "Mexico". Ce projet plus que canon lui a permis de s’implanter dans le rap game. Et aujourd’hui il revient avec un deuxième album qui a pour titre "Architecte". D’ailleurs, le pote de "Maes" a publié la date de sortie et la cover de son bijou !

Da Uzi a enflammé les réseaux sociaux. Celui qui se livre avec "On se comprend", a dévoilé une courte vidéo dans laquelle il donne des infos sur son projet. On sait désormais à quoi ressemble la cover. Réalisée par Fifou, elle est pour le moins originale. C’est une image très inspirée du célèbre Homme de Vitruve de Léonard de Vinci.

Da Uzi a aussi donné la date de sortie de sa pépite. Vous sortez vos agendas, vos stylos, et vous entourez la date du 3 avril prochain. C’est clairement "the day to be" !

L'auteur de "Plus Belle La Vie", n'a plus qu'à dévoiler sa tracklist et donc la liste des invités présents dans son nouvel opus. Et il y a des chances que les collaborations soient canons. Da Uzi s’est clairement fait un nom depuis l’année dernière. Son flow est particulier, singulier, "Da Uzien" même. Ses textes sont vrais, forts, sincères. Et nous, on valide !

Un artiste à suivre de très (très) près.