Sneazzy : la tracklist de son album !

Ce vendredi 6 mars, Sneazzy va enfin lâcher son album "Nouvo Mode". Il a dévoilé la tracklist complète de son petit bijou. Et vous allez voir, les collaborations sont canons.

Sneazzy t’étais passé où ? C’est vrai que ça fait pas mal de temps qu’on a pas eu de ses nouvelles. Enfin, jusqu’à maintenant ! Le rappeur a charbonné en studio pour nous préparer du lourd. Un album tout frais, bien rodé, au flow singulier. Le projet sera disponible ce vendredi 6 mars. En attendant, pour nous mettre l’eau à la bouche, il nous a livré la tracklist complète de l’opus. Nekfeu, Lefa, Laylow… Sneazzy a bossé avec du beau monde.



C’est sur les réseaux sociaux que l'auteur de "Feu régulier" a annoncé la nouvelle. Rencard le 6 mars pour découvrir son album "Nouvo Mode".

Cette publication a agité la toile puisqu’on capte que le rappeur s’apprête à nous sortir une pépite. C’est bien simple, les collaborations sont folles. On a Nekfeu, Alpha Wann, Laylow, S.Pri Noir et Arma Jackson. Oui, vous avez bien lu. Son deuxième projet solo contient 20 morceaux. Sur chaque titre, on reconnait la patte de l'artiste. Il nous fait clairement du Sneazzy mais avec un style plus affirmé, et ça fait du bien. Ca sert de se mettre en off de temps en temps si c’est pour nous faire un come-back comme ça, n’est-ce pas ?

Bon retour parmi nous champion !

Voici la tracklist de "Nouvo Mode" :

1- A QUOI TU JOUES

2- PAIE LE PRIX

3- IMESSAGE

4- SANG FROID feat. Laylow

5- NON STOP

6- CIGARETTES feat. Arma Jackson

7- GUERILLA

8- DIEU QUI ME GUIDE feat. Lefa

9- REGLES

10- COMME AVANT

11- SCHEMA

12- LA VIE QUE TU MENES

13- ZERO DETAIL feat. Nekfeu

14- VIBE

15- DEUSS DEUSS

16- MON PERE C'EST MA MERE feat. S.Pri Noir

17- J’ENCAISSE

18- ETINCELLES feat. Alpha Wann, Nekfeu et S.Pri Noir

19- RDV

20- J’ATTENDAIS