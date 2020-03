Bad Bunny : son projet "YHLQMDLG" en vidéo !

L'artiste vient de publier une série de clips, tous issus de son dernier projet !

Il est l'une des stars de l'année 2019 et il a fait danser une bonne partie de la population avec des hits toujours plus chauds, Bad Bunny commence sa nouvelle année de la meilleure des manières.

Un projet nommé "YHLQMDLG" et sorti le jour que l'on ne peut que vivre tous les quatre ans : le 29 février. Un album très chaud et dans lequel l'artiste latino mélange les genres pour envoyer un album complet et polyvalent.

Daddy Yankee, Annuel AA, Sech ou encore Nengo Flow forment la guest-list, non exhaustive, de ce dernier 20 titres...

Pour fêter tout ça, l'artiste a eu la bonne idée de joindre à ce nouveau projet une série de clips, dont tous les morceaux sont extraits de ce nouveau projet. Ce sont donc en tout 20 visuels qui viennent d'être publié sur la chaine YouTube de 'B.B' et qui s'articulent tous autour d'un point commun : la présence du jeune enfant de la cover dans tous les clips.

On retrouve donc un jeune garçon d'une dizaine d'année et avec un bonnet singulier hissé sur le haut de son crâne. Des visuels qui nous emportent dans la chambre de ce dernier, afin de comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un enfant à cet âge. Le décor est d'ailleurs bien celui d'un jeune pré-adolescent enfermé entre la réalité et le virtuel et dont le seul refuge semble être la musique qu'il écoute dans un casque.

Un des visuels, pour le titre "Yo Perreo Sola" :

A ce type de visuels, se joignent depuis deux jours maintenant de nouveaux clips, beaucoup plus scénarisés. Celui du titre "Si Veo a Tu Mama" est d'ailleurs une petite dinguerie qu'on vous laisse consommer sans modération :

Ici, le visuel du morceau "A Tu Merced" :

Le second album de Bad Bunny, baptisé "Yo Hago Lo Que Me De La Gana", qui se traduit par "Je fais ce que je veux", a battu des records sur toutes les plateformes de streaming, dépassant plus de 70 millions de vues sur Spotify et 25 millions sur Apple Music.