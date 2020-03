Lil Uzi Vert : Votez pour la pochette de son prochain album !

Petit jeu en direct du compte Twitter du Uzi Vert ! On choisit sa cover tous ensemble...

Original ! Hier, le jeune rappeur Lil Uzi Vert a proposé à ses fans de jouer à un petit jeu avec lui : choisir la pochette de son album via les réseaux sociaux. Voici les détails de cette communication de fou.



Lil Uzi Vert, c'est l'ovni de la nouvelle scène rap américaine. Agé de 25 ans seulement, le rappeur s'est ancré dans le monde du rap game avec sa mixtape "Luv Is A Rage 2" paru en 2017. Après cette petite pépite, plus rien. Mais aujourd'hui, Uzi Vert semble enfin prêt à nous lâcher de nouveaux dossiers qui s'annoncent très sales ! Après avoir partagé son nouveau hit "That Way" dimanche dernier sur sa chaine YouTube, après avoir collaboré avec Yo Gotti et Megan Thee Stallion sur le son "Pose", le jeune Lil se prépare à nous sortir son nouveau projet. Et pour se faire, il demande à ses fans de participer activement à sa prise de décision...

Ce lundi 2 mars, Lil Uzi Vert a proposé deux couvertures d'album possible pour le projet "Eternal Atake" qu'il continue de retarder. Deux covers qui se battent en duel... sur son compte Twitter officiel !

Voici, la première pochette :

Voici, la seconde pochette :

Et comme si le choix n'était pas déjà assez dur, il a ajouté une troisième pochette hier soir.

Tout pour se faire pardonner d'avoir retardé l'album une énième fois ? Le rappeur annonce : "Je vous laisse choisir la couverture !!!". Une stratégie de communication qui semble bien fonctionner car ses six millions de followers contribuent à cette prise de décision. Ils votent et négocient entre eux : autant dire que Lil Uzi Vert a réussi à ré-apporter la lumière sur lui après avoir potentiellement déçu ses fans.