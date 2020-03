Rich The Kid : la date et la cover de "Boss Man"

Rich The Kid a dévoilé la cover et la date de sortie de son prochain projet sur Instagram.

Rich The Kid a dévoilé la cover et la date de sortie de son prochain projet via Instagram ce mardi 3 mars. Selon le rappeur à succès, il devrait sortir le 13 mars prochain. Le nom ? "Boss Man".



Plus que quelques jours à patienter avant la sortie du projet de Rich The Kid. Et pour nous faire saliver, celui qui est invité par Flipp Dinero dans "Looking At Me", nous a lâché des infos supplémentaires sur "Boss Man". On connaissait déjà les feat ainsi que la forme du bijou, mais il manquait encore la date de sortie et la cover. Enfin, jusqu’à maintenant ! Sur son Instagram, il a publié un post qui dévoile tout.

En légende, le rappeur qui nous fait monter dans son "Party Bus" écrit : "#BOSSMAN 3/13". On peut donc logiquement supposer qu’il va lâcher son prochain projet le 13 mars prochain. Concernant la cover ? Plutôt originale. On vous laisse juger.

Pour l’instant le rappeur n’a pas dévoilé la tracklist mais on sait déjà plusieurs choses. Il y aura deux parties. Rich l’affirme : "Vous pouvez vous attendre à beaucoup de bangers sur la partie 1 du projet. Il a déjà commencé à enregistrer la partie 2, qui aura un ton plus grave".

On sait également que les collaborations sont canons. La liste d’invités comprend Lil Baby, Future, DaBaby, Nicki Minaj et Post Malone. On parle aussi de Drake…

Du lourd, on a hâte !