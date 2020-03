Kid Cudi parle de sa dépression !

Le manuel cite également son infâme message à ses fans qu'il a écrit sur Facebook à propos de sa maladie. Avant d'entrer en cure de désintoxication, Cudi a écrit un long message à ses fans dans lequel il expliquait à quel point il se sentait endommagé à l'époque :

"Je ne suis pas en paix. Je ne l'ai pas été depuis que vous me connaissez. Si je n'étais pas venu ici, je me serais fait quelque chose. Je suis tout simplement un humain endommagé nageant dans un bassin d'émotions tous les jours de ma vie. Il y a une violente tempête à l'intérieur de mon cœur en tout temps. Je ne sais pas à quoi la paix ressemble. Je ne sais pas comment me détendre. Mon anxiété et la dépression ont régné sur ma vie depuis si longtemps que je ne quitte jamais la maison à cause de cela. Je ne peux pas me faire de nouveaux amis à cause de cela. Je ne fais confiance à personne à cause de cela et je suis fatigué d'être retenu dans ma vie. Je mérite d'avoir la paix".