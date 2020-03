Infinit dévoile la tracklist de son projet "Ma Vie est un Film 2" !

Infinit a révélé ce que contiendra son prochain album, "Ma Vie est un Film 2", avec Alpha Wann, Deen Burbigo, etc...

Lorsqu'on parle du rap du Sud de la France, immédiatement on pense à Marseille, IAM, la FF, ou Jul aujourd'hui. Mais ça n'est pas la seule ville du coin à fournir d'excellents rappeurs. A quelques kilomètres, à Nice, sévissent des artistes de grand talent comme Infinit. Signé chez Don Dada Records, très proche également de la structure DBF, le Niçois découpe les instrus depuis déjà des années, avec un style qui se colle aussi bien sur des instrus old school que sur des sonorités plus actuelles comme la trap. Le rappeur est sur le point de dévoiler un tout nouveau projet bouillant, "Ma Vie est un film 2".

Un projet qui fait suite au premier opus sorti en 2013, avec lequel Infinit avait été salué par la critique et les médias spécialisés. Pour ce deuxième opus il revient avec du très sale au programme comme on peut le voir sur la tracklist qu'il vient de dévoiler sur Instagram. "MVEUF 2" comptera donc 14 titres dont 6 featurings, parmi lesquels on retrouvera deux collaborations avec Alpha Wann, mais aussi d'autres avec Barry et Veust, Deen Brubigo, Gros Mo ou encore Yeshe. On aura droit à du bon kickage en règle et à des textes finement écrits comme à chaque fois avec le Niçois.

Pour ceux qui en doutent ou qui ne connaissent pas encore le phénomène, Infinit est capable de vous lâcher un couplet d'anthologie sur à peu près n'importe quel type d'instru. Il l'avait notamment montré il y a quelques jours dans son "113 Freestyle" avec Alpha Wann, ou encore chez nous à Générations. On vous laisse admirer ça, en attendant la sortie du projet le 27 mars prochain !