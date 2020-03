Drake balance deux nouveaux titres inédits !

Drake vient de dévoiler deux nouveaux morceaux inédits dans la nuit !

Drake est sur tous les fronts depuis quelques mois. Il faut dire qu'entre l'annonce un peu cryptee d'un nouveau projet commun avec Future, l'annonce d'un nouvel album solo pour l'année 2020 et le travail autour de la saison 2 de "Top Boy", sa série sur Netflix, le canadien doit être plutôt occupé. Il avait pourtant pris le temps d'endosser également le costume de commentateur NBA le temps d'un match, match durant lequel il avait dévoilé quelques détails sur son album. Aujourd'hui, l'heure est visiblement venue de faire plaisir aux fans.

En effet, le rappeur nous a dévoilé deux morceaux d'un coup. Le coup marketing est réussi, puisque ces deux titres sont appelés des "leaks", ou des fuites en Français, pour faire monter le buzz autour de l'artiste. Mais il ne s'agit pas du tout de leaks. Plutôt de deux titres disponibles sur Soundcloud qui ne finiront probablement jamais sur aucun projet de Drake. Ce ne sont donc absolument pas des leaks, c'est même le chanteur lui-même qui a partagé l'info sur Instagram. Le premier morceau, "When toy say when" a une ambiance assez luxurieuse, assez East Coast, un peu à la Bad Boy Records.

Le deuxième, "Chicago Freestyle" est bien plus triste / noir dans l'ambiance, un peu déprimé, un peu énervé, le Drake qui donne les meilleurs morceaux de rap au final. Car s'il est devenu un hitmaker qui fait danser la planète, ses meilleurs morceaux les plus "marquants" restent ceux où il se met à rapper avec la rage ou la tristesse, ce qui est le cas ici. On vous laisse écouter tout ça !