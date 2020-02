Lollapalooza Paris : une affiche très rap !

Depuis sa première édition, en 2017, qui fut un succès puisqu'elle a attiré quelque 110 000 festivaliers, le Festival Lollapalooza Paris a désormais lieu chaque année au mois de juillet. Après le Chili, le Brésil, l’Argentine et l’Allemagne, la France est le cinquième pays à accueillir le festival Lollapalooza

Le secret du succès de cet évènement ? Une communication originale et attrayante, une organisation ludique, mais surtout une programmation plutôt alléchante. Super point positif à ce festival : pas besoin de courir partout ! Les scènes sont disposées à côtés les unes des autres et les concerts s'enchaînent sans se marcher les uns sur les autres.

L’année dernière on a pu voir de gros artistes sur scène comme Nekfeu, Orelsan, IAM, Jok'AIr, les Migos, Bad Bunny, S .Pri Noir , ou encore, Roméo Elvis . En effet, Orelsan avait enjaillé la foule avec son fameux titre "Basique" et Nekfeu a eu le rôle de clôture du festival.

Ce festival originaire des États-Unis reviendra en force l’été prochain, le samedi 18 et dimanche 19 juillet 2020, avec la présence d’une cinquantaine d'artistes dont des gros bonnets du rap game.

Au niveau national, les rappeurs Gradur, Gambi, Oboy, Vald, mais aussi, le chanteur Joé Dwèt Filé seront de la partie. Au niveau international, on retrouvera A$AP Rocky, Khalid, Little Simz, la star de l’afro-fusion, Burna Boy, et bien d’autres...