Lil Baby explique pourquoi il n'a aucun tatouage !

Lil Baby n'a pas d'encre sur lui et c'était un choix calculé. Mercredi 26 février, le New York Times a publié une interview approfondie avec le rappeur d'Atlanta avant la sortie de son nouvel album "My Turn", dévoilé aujourd’hui. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait toujours prévu d'être une star du rap, Baby a révélé d'autres plans et il explique le fait qu’il n’a pas de tatouages.

"Je ne me suis jamais vu être rappeur. Juste un grand garçon plein de succès, c'est tout", expliqua Baby. "C'est pourquoi je n'ai pas de tatouages, car j'ai toujours su que j'allais dépenser mon argent et que j'allais devoir m'asseoir devant certaines personnes pour faire quelque chose de mon argent. Et je ne voulais pas qu’ils me regardent comme un garçon stupide. Je devais garder mon apparence droite".

Il a poursuivi en expliquant que même s'il est maintenant rappeur, il apprécie toujours les choix qu'il a faits à ses débuts.

"Je me suis dit que quand je vais m’asseoir devant ces gens blancs, je ne veux pas avoir de tatouages. D'une certaine manière, c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que quand je suis assis à ces réunions, je n'ai pas de tatouages sur le visage. Je sais qu'ils auraient des préjugés si j'avais des tatouages sur le visage".

"My Turn" était initialement prévu pour une sortie en fin 2019, mais a été repoussé de quelques mois. Le projet de 20 titres suit "Street Gossip" sorti en 2018.