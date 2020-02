Drake : sa série "Top Boy" de retour sur Netflix

Via un post instagram qui va faire plaisir à beaucoup !

Très bonne nouvelle pour tous ceux fans de la version netflix de la série britannique "Top Boy" !

Via un nouveau post instagram, le rappeur canadien vient de confirmer qu'il est actuellement en train de bosser sur la seconde saison de sa série succès. Tous les membres du casting devraient être de la partie pour ce second volet en collaboration avec la plateforme de séries et de vidéos en ligne.

Le post en question, avec en légende : "Nous sommes de retour"

Le même jour, c'est le compte officiel de la série qui confirmait cette news via un tweet :

We’re back. TOP BOY Season 2 begins filming this spring. @AshleyWalters82, @TheRealKano, @onlymikes_ and @LittleSimz will return as Dushane, Sully, Jamie and Shelley. Stay tuned. — Top Boy (@topboynetflix) February 26, 2020

Débuté en 2011, la série est arrivée sur la plateforme après la seconde saison alors que l'interêt du public pour celle-ci était limité. Drizzy a donc participé à redorer l'image de la série pour la sauver. Le boss de OVO Business est l'un des producteurs exécutifs de la série au même titre que son pote de longue date, Future, mais aussi Maverick Carter & Jamal Henderson...

Début 2017, une rumeur courait comme quoi Drake & Skepta pourraient jouer un rôle d'acteur dans la série et même si celle-ci ne s'est pas encore avérée vraie, Champagne Papi et ses potes d'OVO Sounds viennent de signer la soundtrack de la série. Le tournage devrait commencer au début de l'été et on attend ça fort !