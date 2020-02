Ninho tease sa mixtape avec un inédit !

"M.I.L.S 3" est de sortie...

La relève du rap français est de retour ! Ninho a sorti hier un nouveau son pour présenter le nouveau projet "M.I.L.S 3". Retour sur le phénomène qui fait trembler le hip-hop français.

Dimanche dernier, le rappeur de 23 ans Ninho a supprimé toutes ses photos sur Instagram afin de les remplacer par une vidéo teasing très sombre. Quelques jours après, il a annoncé le premier titre de sa nouvelle mixtape qu'il travaille depuis plusieurs mois. Hier, à 18h, il lâche "M.I.L.S 3" : premier titre bien cru du projet.

Depuis l'annonce de la suite des projets "M.I.L.S" et "M.I.L.S 2.0", le rappeur travaille jour et nuit sur ces nouveaux titres. En plus de son projet perso, il est l'homme le plus convoité du rap français pour des featurings ces dernières années ! Maes l'a invité sur "Distant", Niska lui a proposé "Méchant" pour son dernier album "Mr Sal". Plus récemment, c'est l'artiste marseillais, Naps qui lui propose un featuring très chaud sur "6.3". Encore plus fou, il serait présent dans l'album le plus attendu de l'année qui n'est pas sorti l'année passée : celui du belge coté, Damso.

Finalement on ne présente plus N.I. Plusieurs fois disque d'or, de platine et même de diamant, le jeune rappeur âgé de 23 ans a passé toute son enfance à gratter des textes, à freestyler en bas de sa cité, à présenter ses projets musicaux pour bercer dans le monde controversé du rap français. Malgré son jeune âge il cummule déjà des records impressionnants ! Ninho suit le palmarès de Booba en l'espace de 7 ans. En pleine tournée pour le succès de son premier album "Destin", l'artiste sera en concert à l'Accord Hotel Arena (Paris) le jeudi 12 mars prochain. Une date très attendue pour les fans mais aussi pour l'artiste qui fera son premier Bercy ce soir-là.