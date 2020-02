Petit freestyle de feu pour les Affranchis !

Quand les membres de Affranchis Music freestylent ensemble, ça tape fort.

Le label Affranchis Music fait désormais partie des structures importantes du rap FR. Tant en terme d'influence que d'image ou de ventes. Car avec juste Sofiane, Heuss l'Enfoire et Soolking le label concentre une bonne partie des tubes rap de ces dernières années. Avec ZeGuerre et Sifax, la structure a de quoi préparer l'avenir sereinement. Les succès d'estime et les récompenses s'empilent pour les sales gosses du 93 comme après la sortie du projet incroyable "93 Empire", entraînant derrière eux tout un département rempli de rappeurs en pleine explosion.

Mais comme on a pu le voir récemment, tous ces succès n'entament pas la faim de micro des membres du label, Fianso en tête. Lui qui sort freestyle sur freestyle depuis quelques semaines est apparu aux côtés de de ZeGuerre et Sifax en studio, en train de faire un freestyle à trois en "passe-passe", comme le disaient les rappeurs des années 90. Ce qu'on entend fait plaisir aux oreilles, loin de l'autotune et des formats radio / YouTube, on a droit à du rap et du kickage pur et dur, sans artifice. La vidéo a d'ailleurs déjà été visionnée plus de 200 000 fois en une journée, preuve que ça parle aux fans.

On ne sait pas à quelle occasion ils ont décidé de se réunir ni si tout ça débouchera sur un morceau ou même sur un album. Mais on est content de les voir avec une telle dalle au micro, et on attend le prochain projet estampillé "Affranchis Music" avec impatience !