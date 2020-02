IAM lance un concours pour sa première partie

IAM vous propose de faire leur première partie sur la scène de l’Olympia.

Le mythique, le légendaire, l’iconique groupe IAM lance un concours pour faire sa première partie à L’Olympia. Vous avez jusqu’au 23 mars pour déposer votre dossier.



Amis artistes, c’est à vous de jouer ! IAM vous donne l’occasion de vous faire repérer et de percer dans le rap game. Le groupe a mis en place un concours avec à clé pour les gagnants un cadeau dingue. Vous pourrez faire la première partie de leur show à l’Olympia le 24 avril 2020. C’est tout juste croyable.

IAM est clairement l’un des groupes inimitables du rap français. Ils ont leur propre style, flow et ADN. Ce sont des passionnés qui vivent leurs sons librement et intensément. Ils ont sorti un nouvel album, leur dixième pour être précis. Le titre ? “Yasuke”. Il est d’une justesse et intelligence déconcertante. Un projet qui a prouvé la fidélité de leurs fans qui n'ont pas hésité à se procurer le bijou. Après une semaine d’exploitation, il a été vendu à 10 546 ventes. Très beau score.

Du coup, ils ont décidé de sillonner les routes de France avec #RapWarriorTour. Le groupe a eu envie de repartir à la rencontre de leur public et d'en profiter pour leur présenter ce nouvel opus. Rencard le le 6 mars prochain à Grenoble pour le coup d’envoi. Parmi les dates immanquables, il y a celle du 24 avril 2020 prochain à l’Olympia ! Et à cette occasion, IAM s’associe à RIFFX pour marquer le coup. Ils ont décidé d’inviter une future pépite du rap game à se produire sur scène en première partie ! Vous êtes chaud ? Ok, mais pour ça, il va falloir montrer de quoi vous êtes capable !



Déjà, vous avez jusqu’au 23 mars à 12h pour présenter votre dossier. Il vous suffit d’y inclure deux titres hip-hop/rap (une reprise maximum admise) ainsi qu’une vidéo live (elle est fortement recommandée mais reste facultative). Vous serez ensuite soumis au vote du public ! Vous pouvez aussi voter d’ailleurs. Les votes se tiendront sur cette page du 25 mars à 12h au 29 mars 2020 à 12h. Les 25 participants qui auront eu le plus de likes seront écoutés en priorité. Mais le classement ne sera pas définitif, il influera seulement sur la décision de IAM et de sa team. Ils auront le dernier mot ! Normal.

Une belle opportunité donc !