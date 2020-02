Tory Lanez annonce un nouvel album et un nouveau départ

Nouvel album de Tory Lanez en Mars 2020 !

Tory Lanez a fait une très grosse annonce sur Twitter, pour le plus grand bonheur de ses fans ! Le rappeur sortira son projet "New Toronto 3" le mois prochain et il quitte le label Interscope.

Selon lui, son contrat avec le label est fini depuis bien longtemps. En effet, Tory leur devait cinq albums, or, si on compte les albums et autres mixtapes, l'artiste compte déjà 12 projets sous Interscope.

Il écrit sur Twitter : "C'EST OFFICIEL, NEW TORONTO 3 SORT EN MARS !!!! DÈS QUE VOUS L'ÉCOUTEREZ...MON CONTRAT SERA DÉFINITIVEMENT TERMINÉ CHEZ INTERSCOPE."

Même s'il précise qu'il n'y a aucune tension entre lui et le label, on se rappelle tout de même que ça n'a pas toujours été le cas. Après la sortie de "Chixtape 5" en fin 2019, l'artiste les a menacés de tout "exposer", le projet lui avait coûté énormément d'argent et qui lui en a même fait perdre à cause de tous les samples utilisés.

Tory Lanez l'avait expliqué dans une interview accordée à HOT 97 : "En fait, on ne l'avait pas fait pour l'argent, on l'a fait pour plus pour le fait que j'allais perdre de l'argent pour faire l'album et qu'est-ce qui va en ressortir ? Bien sûr il va être incroyable. J'ai l'impression que ça va être acclamé par la critique parce que personne n'a jamais fait une chose pareille avant."

Par ailleurs, Tory admet dans un autre tweet qu'il était en roue libre ces quatre dernières années quand créait de la musique. Lorsqu'il a commencé à se préoccuper des gens qui disaient qu'il faisait de la "merde", il s'est appliqué et c'est ce qui a donné "Chixtape 5", et on a kiffé !