Young M.A : "C'est triste mais le R'n'B est en train de disparaitre" !

La rappeuse lance un débat sur l'existence d'un genre musical qu'elle affectionne...

Révélation américaine de ces dernières années, Young M.A a donné son avis sur le monde hip-hop actuel. La rappeuse considère qu'il y a quelques rectifications à faire... Explications !

Sur les réseaux sociaux, la rappeuse Young M.A aime communiquer et lancer des débats avec ses fans. Hier soir, la jeune artiste de 27 ans a déclenché une conversation sur le Hip-Hop actuel. Elle affirme qu'il y a un véritable déséquilibre dans la musique aujourd'hui car les artistes de la nouvelle génération délaisse trop le R'n'B.

Ce phénomène a véritablement émergé dans les années 40. En France, le phénomène "Rhythm and Blues" aka R'n'B a connu ses années glorieuses dans les années 90 voir début 2000. Aux Us, plusieurs artistes sont et resteront les pionniers de ce courant : Maxwell, Jill Scott, Erykah Badu en passant par le phénomène Usher et la "queen" Alicia Keys. Un type de musique qui s'efface petit à petit pour laisser place à d'autres mouvements tels que le rap chantant à la Drake ou encore la Drill façon Gucci Mane ou plus récemment Pop Smoke. Ce "délaissement" ne plait pas forcément à la jeune M.A...

"La musique ne se perçoit plus de la même façon qu'avant parce qu'on a quasiment plus de R'n'B... Je trouve que le R'n'B apportait cet équilibre à notre musique... maintenant tout va dans un sens donc ça va très vite ! Nous avons besoin de R'n'B pour l'équilibre de nos sons!".

Les fans ont répondu aux affirmations de Young M.A. Certains étaient d'accord avec elle, d'autres lui ont répondu que le R'n'B n'était pas mort, bien au contraire ! Plusieurs artistes tels que Summer Walker, Kehlani ou encore Jhene Aiko portent encore ce mouvement. Mais il est vrai que le R'n'B des années 90 a profondément changé... Logique.